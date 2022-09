På Björketorps gård utanför Ronneby i Blekinge har Per Brunberg fått avslag på dispensen att flytta en stenmur och en hög med stenar. Nu tar LRF-konsult sig ann stenmursfallet och driver det som ett så kallat principmål.

Lisa Kylenfelt, jurist på LRF-konsult och Per Brunbergs ombud, har just fått fallet på sitt bord.

– Min förhoppning är så klart att högsta instans ska lyfta detta och att det ska gå vägen. Det bästa scenariot är att det blir en dom som är bra för Per men också att det blir en dom som blir vägledande för många, säger hon.

Fördelarna inte tillräckliga

I Per Brunbergs fall har domstolen konstaterat att det finns fördelar för hans verksamhet, men att fördelarna inte är tillräckligt stora.

”Missar syftet med lagen”

Kylenfelt säger att just Per Brunbergs fall är intressant och viktigt att driva vidare då det verkar som att syftet med den nya lagen inte uppfylls med mark- och miljödomstolens dom.

– Dels är det intressant då det inte är helt tydlig om området det gäller överhuvudtaget är biotopskyddat när det är en hög med stenar. Nästa intressanta fråga är att domstolen konstaterar att det finns klara fördelar för Per men att det inte räcker. Då missar man det som var tänkt med lagen, säger hon.

Behövs fler rättsfall

Överklagandet angående Per Brunbergs stenmur skickades in till Mark- och miljööverdomstolen precis innan midsommar, den 21/6, men man har begärt anstånd till den 6 juli för att kunna skicka in ytterligare kompletteringar.