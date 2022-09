Växer för varje år

– Det här är en bransch som har vuxit med ungefär 20 procent per år under de senaste tre åren. Historiskt har det här företagandet, ofta drivet av kvinnor, legat lite under radarn för LRF. Nu vill vi tydligare företräda också den här typen av företag, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF, till Land Lantbruk.