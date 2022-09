LRF Ungdomen går igenom sakpolitiken

Riksstyrelsen i LRF Ungdomen hade inför stämman på Sånga-Säby Hotell och konferens lämnat flera förslag till ändringar i texten. Till det kom under stämman en rad ändringsförslag från fullmäktige.

Dialog med regionerna

FAKTA: Motioner vidare till riksförbundsstämman

Av totalt 14 inkomna motioner beslutade LRF Ungdomens riksstämma att skicka fyra motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma, antingen direkt eller i omskriven form:

LRF Ungdomen Norrbotten – medel för att främja nya landsbygdsföretag.

LRF Ungdomen Gotland – resurser för ökat genomslag för gröna näringar

LRF Ungdomen Södermanland – analys av viltskador i fält

LRF Ungdomen Skaraborg – framtagande av en glyfosatstrategi

FAKTA: Stämmans utropstecken och pristagare

Stämmans utropstecken stod styrelseledamoten Anton Öhrlund från Västernorrland för. Han inledde sammankomsten med solosång till musik från den animerade Disneyfilmen Mulan innan stämman officiellt öppnades av ordföranden.

Det andra utropstecknet var nyvalda styrelseledamoten Elisabeth Hidén från Värmland som på egen hand samlade in 19 000 kronor till We Effect under stämman - rekord.

Länsförsäkringars och LRF Ungdomens utmärkelse Ung växtkraft och en prischeck på 50 000 kronor tilldelades i år Magnus Jakobsson och Amanda Alskog som driver ett ekologiskt andelsjordbruk på Gårdtjärns gård utanför Sundsvall.

Utmärkelsen Årets ungdomsregion 2019 tilldelades LRF Ungdomen Gotland.