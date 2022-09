I Coops Matometer uppger nästan fyra av tio svenskar att de inte äter mat som passerat bäst före-datum. Enligt Naturvårdsverket slängs 30 procent av allt matavfall från svenska hushåll helt i onödan. 224 000 ton mat och dryck hälls ut via avloppet under ett år, vilket motsvarar ungefär 26 kg per person under ett år.