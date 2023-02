Mackmyra börsnoteras

För att klara av att öka volymen på sin whiskeyproduktion gör nu Mackmyra en storsatsning. Bolaget kommer att genomföra en nyemission på 55 miljoner kronor for att ro noteringen på marknadsplatsen First North i hamn, det skriver Svenska Dagbladet. Kapaciteten på produktionen kommer att öka från 500 000 flaskor till 2 miljoner per år.