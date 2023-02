Mejeriföreningar sänker avräkningspriset

Senaste prissänkningen kom den 1 juli. Avräkningspriset ligger nu på 3:30 efter att ett tag under 2014 ha legat över 4 kronor. Har minskat något på osttillverkningen och gör lite mer pulver.

– Vi har klarat oss skapligt under våren men har märkt en nedgång på framför allt filen under sommaren. Prispressen märks tydligast via Bollnäsfilen som ju går ut i hela landet, säger VD Magnus Lindberg.