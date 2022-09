– Eftersom det är nytt det här direktivet så har vi haft övervägande som ansökt på fel blankett. De som sökt på gamla sättet kommer bli kontaktade av Migrationsverket, antingen via brev eller telefon, för att Migrationsverket ska få in rätt underlag för bedömning. Att vi ber dem komma in med ny ansökan och bilagor kan eventuellt kännas jobbigt då de tycker att de redan fyllt i en ansökan, säger Lisbeth Waider.