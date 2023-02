Minskad mjölkinvägning

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 5,2 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 1,3 % under januari-februari 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 15,6 % och produktionen av ost minskade med 13,1 % under motsvarande period.