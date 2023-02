Mjölken ökar tack vare mer mjölk per ko

Mjölkpriset låg på rekordnivåer i vintras vilket eldade på mjölkproduktionen. Och trots att priset gått ner under våren ligger den svenska mjölkinvägningen klart över senare års nivåer. Under de senaste tolv månaderna har det mjölkats 1,9 procent mer än ett år tidigare. Sedan årsskiftet ligger ökningen på tre procent. Ökningen beror på att korna mjölkar mer - för trots positiva signaler fortsätter antalet kor att minska.

Nu väntas mjölkpriserna fortsätta sjunka under resten av året enligt LRF Mjölks Mejerimarknadsrapport. Vilka effekter det får på invägningen är osäkert. Men priserna är fortfarande stabila och invägningen påverkas minst lika mycket av foderpriser och resultatet av sommarens vallskörd.

Importen av ost har under samma tid fortsatt öka, under årets första tre månader med hela 32 procent. Mesta importosten kommer från Danmark, Nederländerna och Tyskland. Däremot sjönk importen av smaksatt yoghurt.

Inför resten av året spår LRF Mjölk sjunkande betalning för mjölken. Orsakerna finns i den internationella utvecklingen med ökad mjölkinvägning i EU (plus 5,8 procent, Nya Zeeland (plus 12,7 procent under oktober till mars) och ökad invägning även i Brasilien och andra länder. På Fonterras mjölkbörs har priserna gått ner med 25 procent, något som väntas slå igenom på världsmarknaden.