Mjölkgårdar försvinner i snabb takt

Ökade kostnader

– Vi räknar med att den ökande produktionskostnaden blir 70 öre per kilo producerad mjölk, säger Malin Hagbardsson.

Mjölkproduktion:

Produktionen per ko har ökat från 6 000 kilo per ko och år för 30 år sedan till 8 900 kilo per ko och år nu. Det är en ökning med nästan 50 procent.

För 30 år sedan fanns det 31 000 företag med mjölkkor.

För 20 år sedan fanns det 15 800 företag med mjölkkor.

För 10 år sedan fanns det 7 000 företag.

År 2017 var antalet strax över 3 600 företag med mjölkkor.

Antalet mjölkföretag har alltså de senaste 30 åren halverats under varje tioårsperiod.

Under den senaste 30-årsperioden har nästan 9 av 10 mjölkföretag lagts ner.

De senaste fem årens utveckling innebär att ett av fyra företag slutat med mjölkproduktion.

Källa: Jordbruksverket.

Mjölkfakta Sverige 2017:

Antal mjölkföretag: 3 614

Antal mjölkkor: 322 000

Antal kor per besättning (i genomsnitt): 89

Antal mejeriföretag: 43

Antal mejerier: 57

Total mjölkinvägning: 2 817 000 ton

Avkastning: 8 900 kilo mjölk per ko och år

Källa: Jordbruksverket (2017)