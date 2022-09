Mjukt Brexit bra för svenska livsmedel

Exakt hur ”mjuk” britternas sorti ur EU till slut blir återstår visserligen att se. Långa och svåra förhandlingar väntar. Men ett viktigt resultat av förra veckans EU-möte är att samtalen nu kan gå in i fas två och därmed handla om hur handelsrelationerna ska se ut efter 29 mars 2019. Att britterna då lämnar EU är fortfarande oundvikligt. Den stora skillnaden är att dörren nu öppnats för en skilsmässa under ordnade former. Med en plan för framtiden och sannolikt en flerårig övergångsperiod.