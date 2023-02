Möjlighet att köpa in sig i Lantmännen

Garanterad ränta

Erbjudandet innebär att den som köper in sig är garanterad en minimiränta om tre procent per år, plus en utdelning som är beroende Lantmännens ekonomiska utveckling. Fram till idag har möjligheten att köpa förlagsandelar inte varit öppen för allmänheten. Men nu öppnas dörren för allmänheten genom att Lantmännens förlagsandelar kan handlas på Mangoldlistan som ägs av Mangold fondkommission AB.