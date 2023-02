Naturligt att LRF ville ha inflytande

Redan året därpå behövde Södras industribolag mer pengar och man vände sig därför på nytt till LRF som i april 1983 meddelade att man var beredd att gå in med 150 miljoner under förutsättning att föreningen och medlemmarna svarade för lika mycket i en nyemission. LRFs villkor var också att föreningen och LRF, men inte staten som Ingvar Svensson skriver, skulle bilda ett gemensamt förvaltningsbolag som skulle äga sextio procent av aktierna i industribolaget och staten resterande fyrtio procent. Ett sådant förvaltningsbolag skulle, till skillnad mot vad Ingvar Svensson hävdar, på intet sätt ha försvårat föreningens möjligheter att senare lösa in både statens och LRFs aktier.