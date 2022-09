Inför höstens Agritechnicautställning visar Claas en ny generation av Lexiontröskor. Namnet och tröskverksbredderna finns kvar. Det nya APS Synflowtröskverket belönades med en silvermedalj. Under skalet är förändringarna påtagliga, enligt fabriken de största på 25 år, Lexion kom 1995.

Justerar synkront

Spar energi

Lika men olika

Mekaniskt har Claas nya tröskverk vissa likheter med New Holland, MF/Fendt och John Deere. Men enligt tillverkaren är synkroniseringen av varvtal och skoavstånd en tydlig skillnad.

Minskad bossmängd

Högre kapacitet

Systemet testar

Hytten är rymligare och bättre ljuddämpad. Föraren justerar verket via pekskärmen, med mus och knappar under skärmen, med körspaken eller med vanliga vippbrytare på armstödet. Tröskautomatiken Cemos finns med olika grad av automatik. Systemet provar då och då vad något annorlunda justeringer ger för verkan. Det lär programmet hur tröskan fungerar under aktuella fältförhållanden.