Ny maskinhall till halva priset

– I början var det till mjölkbönder som ville ha in mer hö på höskullen, men nu finns det inte så många som bärgar hö på det viset, säger han.

– De har ofta mellan 2,7 till 3 meter i takhöjd och då går det inte att få in några maskiner, säger Håkan Karlsson.

Metoden går ut på att väggen och taket frigörs från varandra och sedan lyfts hela taket med hjälp av en lång rad vevdomkrafter. Först höjs ena långsidan och sedan den andra och ett fackverk av trä byggs mellan befintliga väggar och tak. I Hans Perssons maskinhall ska konstruktionen också stöttas av några rejäla H-balkar i järn längs med väggarna och i mittsektionen under en gigantisk limträbalk, som lagts in när innerväggarna togs bort.

Håkan Karlsson åker bara runt och höjer tak under sommaren. Under vinterhalvåret jobbar han med andra renoveringsjobb och en del skogsarbeten.

– Det är inget man kan hålla på med under vintern eller när det stormar. I år har jag höjt fyra stall och förra året gjorde jag nio, säger han.

Håkan Karlsson tar ett fast pris per löpmeter vägg som ska höjas. I Hans Perssons fall var det ett stall på 20 gånger 40 meter och själva höjningen kostade drygt 150 000 kronor. Sedan tillkommer andra kostnader beroende på vad lantbrukaren vill göra med byggnaden. Om innerväggar ska tas bort måste man kanske lägga in limträbalkar. Det blir också dyrare att mura upp högre ytterväggar än att bara klä in höjningen med plåt.