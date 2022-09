Nya fosforkrav begränsar danska grisbönder

Fosforsgränsen styrande

Men från och med augusti i år har den maximala kvävegivan höjts från 140 till 170 kilo per hektar. Samtidigt har det införts fosforgränser som inledningsvis skiljer sig åt, men som på sikt kommer att sänkas till 35 kilo både för slaktgris- och för suggproduktion. För grisbonden blir fosforgränsen styrande.

Gödsel från grisarna

Gården i Jerslev några mil in i landet från Fredrikshamn har 660 suggor och producerar årligen 23 000 smågrisar. En bit bort har Niels bror Per uppfödning av slaktgrisar. Gödseln sprids på de sammanlagt 230 hektar som det sammanlagt blir om man räknar den areal som Niels och Per äger var för sig.