Nya regler för upphandling av kött

Nya tillägg

Bara hållbar palmolja

Under avancerat har det tillkommit krav på smärtlindring utöver bedövning vid alla operativa ingrepp och under spjutspets finns nytt krav på att all palmolja i fodret ska vara hållbar (se ovan). Produktgruppen föreslår utöver detta ett krav på foder utan GMO även för grisar.