Nya regler och ersättningar för Arlabönder

Den nya hämtningsavgiften träder i kraft 1 januari 2019 och blir 46 euro, eller drygt 400 kronor, per hämtning. Samma regler kommer att gälla i alla Arlas medlemsländer.

Mer effektivt

Syftet med de nya reglerna är att tankbilarna ska kunna användas på ett mer effektivt sätt. När de nya reglerna är införda till fullo 2022 beräknar Arla att företaget kommer att kunna spara 12 miljoner euro per år.

För den enskilde bonden innebär de nya reglerna en chans att få högre mjölkpris, eftersom det kommer att betalas "tillgänglighetstillägg" till gårdar som uppfyller de nya kraven. Det är det svenska släpvagnstillägget som ska stå modell för hela Arla. Den nya ersättningen blir drygt 57 kronor per hämtning och 1,9 öre per kilo mjölk.

Släpvagnstillägg

Dessutom betalas 5 kronor per hämtning till dem som har möjlig­het att låta släp parkera på gården. Totalt blir det nya släpvagnstillägget då 62 kronor per hämtning och 1,9 öre per kilo mjölk.