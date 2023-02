Ökad takt med nytt justerverk hos Setra Nyby

– Det gamla manuella justerverket var 28 år och dimensionerat för runt 90 000 kubikmeter per år. På slutet körde vi dubbelt så mycket, berättar Pontus Larsson, platschef.

I justerverket kvalitetssorteras plank och bräder. Dessutom avgör man om, och hur mycket, de behöver kortas i ändarna på grund av defekter. Tidigare hade två sorterare på Nyby en sekund per sida av brädan för att göra den bedömningen. Maxhastigheten i justerverket var 60 bitar per minut. Med den nya automatiska kamerasorteringen blir hastigheten 120 bitar per minut, samtidigt som kvalitetssorteringen blir jämnare, produktionskostnaderna sänks och utbytet ökar.