Ökad vinst för Rottneros

Omsättningen första kvartalet var 400 (407) miljoner kronor medan rörelseresultatet ökade till 21 miljoner jämfört med det första kvartalet 2010 (7). Nettoresultatet per aktie blev 0:09 kronor (0:07).

"Fordonsbränsle ur skogsråvara förefaller vara särskilt intressant för just oss och våra fabriker. Vi har under kvartalet även lämnat in mycket omfattande ansökningar om EU-bidrag för investeringar i förnyelsebar energi", skriver Ole Terland.