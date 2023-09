Ombyggd minidumper underlättar gårdsjobbet

Nackdelarna med den är att den är något lätt i bakändan och det är inte ett helt säkert arbetsfordon som det ser ut just nu.

Fakta: Tävlingsbidraget

Idé: Minidumpern.

Fördelar: Det är smidigt med midjestyrning vid lastning, den har fyrhjulsdrift, är enkel att kliva av och på. Det är bra sikt. Lastaren har Trimma och Eurofäste, den är billigare än en lastmaskin och smidigare än en traktor.

Utmaningar och nackdelar: Säkerheten. Den är lätt i bakändan vid tunga lyft och går att göra säkrare.

Till nytta för vem: Alla som har behov av en gaffeltruck eller behöver flytta grejer och inte har en asfalterad plan. Den småskaliga som behöver en maskin för att underlätta på gården.

Material: Betongdumper, lastare, lastarfästen, förstärkningsplåtar och 25 meter slang till lastaren.

Tillverkningsprocess: Jag började med att svetsa dit lastarfästen. Sedan kollade jag så att det synkade med flaket och passade in ventilblocket. Efter det tog jag av flaket och lyfte dit lastaren. Sedan måttade jag in slangar och skruvade in dem. Sedan drog jag någon elkabel också.

Tidsåtgång: Tolv dagar.