”Organisationerna måste fördöma trakasserierna”

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Varför tar inte djurrättsorganisationerna tydligt avstånd från våld och trakasserier? Under den senaste tidens massiva mediebevakning av de så kallade aktivisternas hat- och hotmetoder har det hörts mycket lite från de etablerade organisationerna.

Göteborgs-Postens granskning och all uppmärksamhet den fört med sig är mycket bra. I sak innehåller den dock inget nytt. Land Lantbruk och andra lantbrukstidningar har i åtskilliga artiklar rapporterat om detta under de senare åren, men utan att det fått samma genomslag som nu.

Det är hög tid att debatten om dessa så kallade djurrättsaktivister kommer upp. På senare tid har de nämligen varit på väg att flytta in i finrummen. I sin iver att vara trendmedvetna och socialt ansvarstagande har skolor, kyrkor, politiska partier och butikskedjor öppnat dörrarna för dem. Organisationen Tomma burar, som olovligen tar sig in i stallar och på gårdar och fritar höns, grisar och kalkoner och blockerar slakterier, har bjudits in till både gymnasieskolor och biskopen i Göteborg, vilket Land Lantbruk rapporterat om tidigare.