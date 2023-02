Ovanlig upptäckt av dvärgstinksot i Sörmland

Växtskyddscentralen uppmanar spannmålsodlare att kontrollera sina fält och avgöra om de är angripna eller inte. Framförallt östra Mellansverige är i riskzonen. Smittade fält bör skiljas från friska eftersom det är svårt att undvika att smittan sprider sig mellan fält under tröskning. Sporerna sprids i luften under tröskning och kan föras vidare till efterföljande gröda, därför är sortval och betat utsäde viktigt. Den gamla vetesorten Sava har viss resistens. Plantor som är smittade av dvärgstinkrosten blir lågväxta, ett sätt att inte få med smittan i skörden är att tröska med hög stubb. Enligt Alf Djurberg på Växtskyddscentralen i Linköping är detta en väldigt ovanlig upptäckt. Det är första gången som kontrollanter från Jordbruksverket har hittat smittan under utsädesbesiktning. Senast angrepp av dvärgstinkrost bröt ut var 1994. Då förekom också vanlig stinksot vilket gör att Jordbruksverket befarar att detta kan vara fallet även i år.