Partiledaren Annie Lööf besökte Tarby gård utanför Vallentuna norr om Stockholm i går. Hon bjöd över regeringen, som lovat 350 kronor per djur och totalt 1,8 miljarder i stöd till torkdrabbade lantbrukare. Centerpartiet vill stötta med 5,1 miljarder kronor inom tre år.

- Regeringens förslag på 350 kronor per ko är ju så lite att det knappt är lönt att ta emot, det tycker många bönder jag talat med, säger Annie Lööf.

Sänkta avgifter

- Den ansökan måste in genast.

Även KD på gårdsbesök

- Största krisen just nu är slakten, och vi vill se till att kapaciteten att frysa in kött ökar, kanske genom att hyra in frysfartyg, säger Ebba Busch Thor, partiledare, som har besökt Björksätra i Huddinge utanför Stockholm.