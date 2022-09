När han slutade plöja var syftet att öka lönsamheten. Minskad jordbearbetning skulle minska kostnaderna per hektar.

– För oss var det en ekonomisk fråga. Vi ville öka skörden och sänka kostnaderna. Men det vi kan se är också att mullhalten ökar och erosionen minskar, säger Per Landen, som driver Landen Agro AB med 540 hektar åker på en arrendegård utanför Ystad.

Miljövinster

Med plöjningsfritt åkerbruk minskade etableringskostnaden per hektar liksom tiden för etableringen som gick ner till en timma per hektar. Per Landen påpekar att stora sammanhållna fält, det största på 165 hektar, underlättar.