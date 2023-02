Politiker - dags för långsiktiga regler om biobränsle från skog

Givetvis vill en investerare veta de politiska förutsättningarna på flera års sikt. Får marknaden denna information är investerarna troligen betydligt bättre än politikerna på att bedöma vad som är värt att kommersiellt satsa på. Just nu verkar det finnas goda möjligheter att få in pengar via börsen, men det kan gå flera år mellan dessa tillfällen. Lämplig träråvara finns i överflöd. För närvarande finns även på många ställen i landet ett överskott på barrmassaved som är en lätthanterlig råvara för en metanolfabrik.