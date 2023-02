Poppel och hybridasp utmanar gran

Viktigt välja rätt mark och klon

I avhandlingen ”Establishment and early management of populus species in southern Sweden” som Rebecka McCarthy nyligen presenterade vid SLU, har hon granskat hur man odlar poppel och hybridasp på skogsmark samt hur andra generationens föryngring sker via stubb- och rotskott och hur ungskog hanteras. För att poppeln ska ta sig gäller det att välja rätt klon och plantera på rätt mark, arten kräver sandig-lerig jord samt ett pH-värde på minst 5.