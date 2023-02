Publikfrieri, Way Out West!

Det är till att ta till stora ord, och naturligtvis är det kvalificerat dravel. Arrangörerna har förstås hört talas om att kor rapar växthusgasen metan. Men den som fördjupar sig i de beräkningar som finns av olika matvarors klimatpåverkan kan se att mjölken inte är en värsting. Mjölk, fil och yoghurt beräknas avge 1 kilo koldioxidekvivalenter per kilo. Då handlar det om utsläpp från primärproduktion, förädling, förpackning och transporter.

Dubbelt upp, 2 kilo koldioxidekvivalenter, har ris per kilo. Risfälten är betydande källor till metan, som är en sumpgas som bildas i syrefattiga miljöer. Kanske ska Way Out West bojkotta ris till nästa år?