Råd strider mot expertutlåtanden

Vad vet du, Helene Lindahl, som inte John Linell känner till? Som WWF:s rovdjursexpert efterlyste han i artikeln The need for honesty in the face of inconvenient facts" ökad ärlighet hos miljörörelsen och slog fast att det finns otvetydiga bevis för att vargar dödat människor och ….."om vi förnekar att detta någonsin kan inträffa kommer det att orsaka total kollaps för vårt rykte och vår trovärdighet då angrepp oundvikligen kommer att ske".