Regnet drar norrut

Regnet kommer att komma till Norrland under det närmaste dygnet, enligt SMHI:s prognos. En annan del av regnvädret drar sig över sydöstra Sverige under kvällen och natten. Imorgon kommer varma och torra vindar in från väst. På söndag kommer ett lågtryck in över de Brittiska öarna och ger ökad molnighet över landet. Det kan bli någon regnskur i nordligaste Lappland. Ett regnoväder rör sig in över Västra Götaland under natten mellan söndagen och måndagen. Spridda skurar väntas över hela landet under måndagen och resten av veckan förväntas också ge ostadigt väder och regn då ett nytt lågtryck drar in söderifrån.