Ett ben till

Men på senare tid har en ny kund tillkommit – sambon Cecilia Olsson. Under hösten 2016 startade hon Vitaby Kyrkby mejeri som bland annat gör creme fraiche, filbunke, grillost och smör av lågpastöriserad mjölk. Mejeriet säljer även mjölk och grädde under eget varumärke.

Utrustning från utlandet

Hon arbetade tidigare som sjuksköterska i Ystad men har under det senaste året ägnat sig fullt ut åt företaget. Det lilla mejeriet är placerat i en ekonomibyggnad som ursprungligen var tänkt att fungera som foderlager. Det har inte varit enkelt att hitta utrustning, pastören kommer från Slovakien, smörkärnaren är belgisk och separatorn fransk. Den totala investeringskostnaden landade på cirka 1,5 miljoner kronor.

– Det kom som en riktig överraskning och har gett resultat. Jag hoppas få upp volymerna när nya kunder tillkommer, idag fick jag till exempel reda på att det kommit in beställningar från Göteborg och Stockholm, säger Cecilia Olsson.

Värdesätter hantverket

Mejeriets produktion omfattar hittills cirka 10 000 liter mjölk per år. Smöret är den mest krävande och kostsamma produkten, till ett kilo smör behövs 20 liter mjölk. Smörpriset ligger därför på 450 kronor kilot. En creme fraiche-förpackning på 2,4 deciliter kostar 55 kronor.

Satsar på ost

Efter några lugnare vintermånader laddar hon nu inför våren då försäljningen väntas ta fart igen. Under högsäsong har mejeriet öppet i gårdsbutiken där det under sommartid även finns en egen blåbärsglass. Under kommande år hoppas Cecilia Olsson kunna bredda produktportföljen med ett antal ostar.