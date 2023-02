Rörvik väljer ryskt

Det säger Per Rodert, VD på Rörvik Timber, som bakgrund till företagets beslut att etablera inköpskontor i Ryssland. Att höja timmerpriserna i Sverige är ingen lösning, anser han.

– Vi kan inte betala mer för råvaran än kunderna vill betala för de färdiga varorna. 2010, när timmerpriserna var som högst, stod kronan i 10,50 mot euron, nu är det 8,50. Det är Ebberöds bank att driva sågverk i Sverige med inhemsk råvara, och sågverken har dränerats på likviditet under en lång period.

Enligt Per Rodert är situationen inte långsiktigt hållbar, och han flaggar för kommande nedläggningar, sammanslagningar och omstruktureringar i branschen.

– Själva har vi just tagit in 400 miljoner kronor genom en nyemission, och har starka ägare. Men de flesta har inte den möjligheten att få in nytt kapital, säger han.