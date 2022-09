Så har julen drivit fram avancerad jordbruksteknik

1. Julgranar lade grunden till precisionsjordbruket

2. Riset i risgrynsgröten har gett oss ökad spårbarhet

3. Mandeln har genererat bifri pollinator

4. Halmen har gett ny skördeteknik

5. Russinen har gett oss avancerade maskiner

På Agritechnica 2019 visade Fendt på en smalspårig traktor ett nytt koncept för automatisk fordons- och redskapsstyrning. Det avlastar föraren vid jordbearbetning mellan raderna och minskar risken att skada vinstockarna. I realtid läser en laser av markkontur, vinstockar och stolpar samtidigt som ett gyroskop håller reda på ekipagets läge i tre dimensioner. Informationen tolkas och via ISOBUS anpassar datorn såväl traktorns rutt som läget i sida och höjd hos de under traktorn monterade kultiveringsredskapen vars läge då justeras oberoende av traktorn.

6. Sockret i julgodiset har gett skörd av tekniska underverk

– På Agritechnica 2019 visade Grimme ett sinnrikt system som hjälper föraren att ställa in en rad kameror som övervakar maskinens funktion, säger Per Frankelius. Samtidigt ökar de säkerheten för de medarbetare som under gång övervakar arbetet. Systemet justerar funktioner som zoom, live slow-motion och valbara kameravyer. Konkurrenten Ropa visade R-Connect Monitor som precis framför maskinen smart och helautomatiskt analyserar grödan som ska skördas och därefter följer den genom upptagaren. Via en internetportal streamas bilderna till med en driftledningsplattform där lantbrukaren på kontoret kan övervaka och påverka kvaliteten hos upptagarens arbete.