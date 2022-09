Så tycker partierna om dieselskatten

Hur ser ni på dieselskatten, bör den sänkas för de gröna näringarnas transporter?

– Förorenare ska betala och olika former av subventioner på fossilt bränsle måste successivt avvecklas.

– Ja. Vi vill sänka skatten på lantbruksdiesel med ytterligare en krona per liter under 2019. Sänkningen bör gälla retroaktivt för diesel som används under hösten 2018, med anledning av torkan.