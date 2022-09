Sandra var en av få med lantbruksbakgrund

För ett år sedan fick Sandra Gustavsson sin examen som veterinär efter 5,5 års studier på SLU i Ultuna. Hon arbetade först under tio månader som vikarie på Distriktsveterinärerna innan hon i februari i år började på Växa Sverige med Flen som utgångsort.

– Jag är uppvuxen på en mjölkgård och i min klass var jag en av få med lantbruksbakgrund. Eftersom det inte finns så många studenter med lantbruksanknytning är det viktigt att fånga upp studenterna under utbildningen och berätta om möjligheterna att arbeta med produktionsdjur, menar Sandra Gustavsson.

Många arbetar under loven

Under femte året fick studenterna besök av Distriktsveterinärerna som informerade om sin verksamhet. Sandra Gustavsson konstaterar att det inte hinns med så mycket praktik under utbildningen, men att många av studenterna arbetar under sommarloven.