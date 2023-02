SD växer - är tredje störst

C skulle få 38 procent av lantbrukarnas röster om det vore riksdagsval i dag. Näst flest röster får Moderaterna (24 procent) tätt följda av Sverigedemokraterna (20 procent).

Det visar en undersökning av lantbrukarnas partisympatier som Land Lantbruk har låtit Landja Marknadsanalys genomföra under perioden 3 mars–11 april. Totalt har 535 lantbrukare svarat.

Från att under 1970- och 1980-talen ha haft stöd av upp till 70 procent av lantbrukarkåren har Centerpartiet mött en hårdnande konkurrens om sina väljare, enligt Jöergen Johansson. Under en ganska lång period har C främst tappat röster till moderaterna, men nu märks ett nytt mönster.