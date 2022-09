Vid midnatt mot i måndags kollapsade en silo med tio tusentals ton spannmål. Innehållet spreds ut över vägen intill i staden New Carlisle, Ohio, skriver kanalen NBC4I .

Fler byggnader skadades

"Ingen anställd vid olyckan"

– Vi samarbetar med ägarna till företaget, och de är helt säkra på att de inte hade någon anställd på plats vid olyckan. Just nu arbetar vi med att säkerställa att inga fordon fanns på vägen intill när silon föll som nu ligger under bråten, säger Steve Trusty, brandchef i New Carlisle.