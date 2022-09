Det är på en sluttning nära staden Guigang i södra Kina som de spektakulära stallen byggs. I mitten av förra året togs två av husen i bruk, båda på sju våningar och med cirka 1 000 suggor per våning. Komplexet ligger på 500 meters höjd över havet och långt från andra grisproduktioner.

Sedda på håll hade flervåningsstallen lika gärna kunnat vara bostadshus. Anledningen till att Yangxiang bygger på höjden uppges främst bero på bättre djurhälsa och mer effektiv skötsel med endast fyra medarbetare per 1 000 suggor. Personalen arbetar endast på en specifik våning.

Ingen antibiotika

Varje våningsplan är isolerat och suggorna flyttas aldrig under sin livstid. Luften som ventileras ut leds till ett utsläpp 15 meter ovanför hustaket vilket minimerar smittspridning. Ett sjukdomsutbrott begränsas därför till just den våningen. Under inledningsskedet, åtminstone fram till mitten av mars i år, användes ingen antibiotika över huvud taget.