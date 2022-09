Ska veganismen styra våra kostråd?

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Livsmedelsverket med sina nordiska systerorganisationer driver nu en process för nya nordiska näringsrekommendationer att publicera under 2022. Man ska också ta in ekologisk hållbarhet. Tim Benton och Helen Harwatt är kontrakterade för att leda arbetet med att lägga den vetenskapliga plattformen.

Detta dokument kommer att under cirka tio år styra den offentliga synen på vad bra kost för vår och planetens hälsa är. Vad säger då Benton respektive Harwatt om vad som är bra dieter?

Benton är en av huvudförfattarna till FNs klimatpanels (IPCC) rapport Climate Change and Land, med dess kapitel 5 Food Security. Han, tillsammans med övriga författare, menar att dieter som föreslås från en forskargrupp från Chalmers, jämte den planetära dieten från the EAT-Lancet Commission, är exempel på bra dieter.

Den nämnda forskargruppen från Chalmers menar att det bästa är om alla globalt blir veganer. Nästan lika bra är en extrem kycklingdiet med cirka ett kvarts kilo kyckling per person och dag. Det viktigaste är att all mjölk och allt kött från kor och andra idisslare tas bort.

Helen Harwatt har i olika arbeten under senare år argumenterat för behovet av att ersätta proteiner från husdjur med växtproteiner, med angiven tillhörighet Animal Law & Policy Program (ALPP), juridiska fakulteten vid Harvard University. Detta program har som syfte att förbättra djurens villkor via juridiken. Det finansieras helt via donationer från privatpersoner och organisationer engagerade i att förbättra djurens villkor.