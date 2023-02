Skattereduktionen gäller produktionsanläggningar som har en säkring om högst 100 ampere. Underlaget för skattereduktionen är den mängd el som har matats ut på elnätet under året, om motsvarande mängd har köpts tillbaka. Högst 30 000 kilowattimmar per år kan ligga till grund för skattereduktionen, som uppgår till 60 öre per kilowattimme. Maximal återbäring blir cirka 18 000 kronor per år.