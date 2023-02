Skogen tappar i värde

Efter att ha stigit 15 år i sträck kom ett trendbrott för priserna på skogsmark under 2012. Och nedgången har fortsatt under första halvåret i år. I genomsnitt sjönk priserna med 4 procent per skogskubikmeter. Störst är nedgången i Norrland med -8 procent, i Götaland sjönk priserna med 4 procent och i Svealand med 2 procent, enligt statistik från LRF Konsult.