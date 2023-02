Skyfallet i Kvänum det värsta i mannaminne

– Jag är glad att jag hann skörda vetet innan ovädret kom. Det har ju lätt att börja gro i fält under sådana här förhållanden, säger Peter.

Det hade regnat en del redan på tisdagen och under natten började det blixtra och mullra. Vid femtiden på onsdagsmorgonen öppnade sig himlens portar och sköljde över Kvänum med omnejd. Åar svämmade över, broar dränktes och källare vattenfylldes.

– Sedan gäller det att kolla vad som har flutit in på åkrarna som att man inte får in grenar och annat skräp i tröskan. På några ställen har det sköljt in stora sjok med halm från redan tröskade fält, säger Peter Johansson.