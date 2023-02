Södra Cell i gång igen

Enligt Per Braconier, informationsdirektör på Södra, är det ännu för tidigt att säga hur stor slutnotan blir för Södra. Förutom kostnaderna för de materiella skadorna och all cellulosaflis om brunnit upp har varje dags produktionsbortfall ett försäljningsvärde på cirka 12 miljoner kronor. De ger en totalsumma på runt en kvarts miljard kronor för uteblivna intäkter under det tre veckor långa produktionsstoppet.