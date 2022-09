Lägre bedömning

Minskad totalskörd

Underskott på spannmål

Högre pris

I våras motsvarades ett pris på Matifbörsen för kvarnvete på 170 euro per ton av en prisnivå i Sverige på cirka 167 euro per ton. Sedan dess har priserna gått upp med 30 euro per ton till en nivå omkring 200 euro per ton på Matif. Men de svenska priserna har ökat till en nivå omkring 220 euro per ton, då både ett högre inhemskt pris och kostnader för frakt och lossning för importerad vara tagits med i beräkningen.