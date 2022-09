Sprutsensor kan ge större kontroll av vindavdriften

Idén om sprutsensorn kom till när Axel Lagerfelt på Tolefors gård, utanför Linköping, satt och sprutade sina fält och funderade på hur sprutmolnet och förutsättningarna ändrades under färdens gång. Till exempel så kan vinden vara på ett sätt när sprutan ställs in men sedan ändras under arbetet genom att öka, svänga eller avta. Dessutom kan traktorn och sprutan byta riktning på fältet.