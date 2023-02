Stärk djurägarens position vid tvångsomhändertagande

Jag ifrågasätter också sättet som tvångsomhändertagandet sker på, vilket måste vara den absolut sista lösningen. Det vore rimligen mycket bättre att länsstyrelsen fattade sitt beslut om tvångsomhändertagande, som prövas i domstol. Under tiden ställs djurskötseln under extra tillsyn från länsstyrelsen, och lantbrukaren ges en möjlighet att i ordnade former själv försälja djuren under några månaders tid om domstolsutslaget blir detta. Straffet att tvingas upphöra med sin näringsverksamhet är hårt nog utan att man därtill ska drivas i personlig konkurs genom miljonkostnader.