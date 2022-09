Under de senaste två åren har de huvudsakligen ägnat sig åt att tränga sig in på djurgårdar och placera ut kameror i stallarna. Aktivister gömmer också kameror och hoppas att fånga bilder av lantbrukare som avlivar djur eller ägnar sig åt djurplågeri.

The National Pig Association (grisuppfödarnas branschorganisation I England och Wales) hävdar att deras medlemmar ”inte kan sova om nätterna” eftersom djurrättsaktivister har dykt upp vid gårdar och slakterier mitt i natten. The Association of Independent Meat Suppliers (en organisation som representerar små och mellanstora köttproducenter och slakterier i England och Wales) har träffat polisens antiterrorgrupp för att diskutera vad som kan göras åt problemet och polismän och bjuder in grupper av lantbrukare för att ge råd om hur de ska agera om djurrättsaktivister dyker upp på deras gårdar.