Störst kötthög vinner om reglerna ändras

Nej, just det. Låt oss, som några grisföretagare vill, bura in suggorna så de inte kan vända sig när de har smågrisar, låt oss hålla korna inne så de slipper gå ut i regnet, låt oss tränga ihop fler djur på varje yta och låt oss för all del få använda antibiotika utan recept, för det kommer att gå åt mer antibiotika i Fredrik Reinfeldts nya Sverigebygge med en sådan djurhållning. Vi är otidsenliga då vi inte som så många andra länder accepterat en ohämmad antibiotikaanvändning! Vi är otidsenliga då vi tyckt att ”djur ska ha det bra” och vi ÄR otidsenliga om vi tycker att kött ska vara dyrt.