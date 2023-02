Svensk fårsperma kan löna sig

Syftet är att få en smittsäker möjlighet att använda såväl inhemskt som utländskt avelsmaterial. I dag finns ett stort behov inom fårnäringen av att få in nytt blod i aveln. Samtidigt innebär livdjursimport en stor smittorisk då några av de vanligaste fårsjukdomarna inom EU är svåra att spåra genom provtagning.

Den bygger på att åtta baggar lånas in under två månader för att tappas på sammanlagt 2000 doser sperma. Beroende på antalet lyckade tappningar, skulle produktionskostnaden per dos bli drygt 200 kronor.