Svensk grisproduktion ska bli bättre och effektivare

Arbetet med att utveckla den svenska grisrådgivningen är en del av Handlingsplan Gris. Målet är att svensk grisproduktion år 2018 ska ligga på 30 producerade grisar per år till en maximal produktionskostnad på 550 kronor per gris.

Utmaning hitta rätt dynamik

– Det har varit en utmaning att hitta rätt dynamik i grupperna med dels lite äldre och erfarna personer dels yngre som vill utvecklas på området. Det är viktigt med föryngring och att kunskaper förs vidare, säger Theres Strand, vice vd för branschorganisationen Svenska Köttföretagen.

Svensk grisproduktion är unik

– Det här arbetet ska ske utifrån ett antal svenska testgårdar. Flera har redan lämnat in en intresseanmälan, men vi behöver fler. Beroende på hur vi lyckas med finansieringen blir det en till tre testgårdar per grupp, säger Theres Strand.